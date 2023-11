Fuori ora “Bad Bitch” di Wanda Nara: TESTO e TRADUZIONE della nuova canzone

CalcioWeb

Wanda Nara non smette di stupire. A seguito di mesi complicati, nei quali ha scoperto di avere la leucemia, la showgirl e imprenditrice argentina ha deciso di mettersi in gioco e di fare il suo debutto nel mondo della musica.

Dopo aver sponsorizzato nei giorni scorsi a lungo l’uscita di un suo brano sui social network, oggi, finalmente, Wanda Nara ha esordito nel mondo musicale. E’ disponibile da oggi, infatti, su tutte le piattaforme, “Bad Bitch”, la canzone della moglie di Icardi.

Un brano realizzato in collaborazione con DJ Negro Dub e prodotto da Maxi El Brother.

E’ una canzone di musica elettronica. I testi parlano della vita lussuosa della modella e raccontano la storia di una relaziokne casuale con un presunto uomo. “Ottengo sempre tutto ciò che voglio. Mi è piaciuto, sembra sincero. Lo vedo e lo voglio. Lo voglio e lo ho”. Wanda nel videoclip è circondata di gioielli, profumi e borse di lusso, ma anche di ballerini sexy e affascinanti.

Il videoclip

Testo

Siempre consigo todo lo que quiero

El me gustò, parece sincero

Lo veo y lo quero, lo quero y lo tengo

Porque soy una Bad Bitch, Bad Bitch

Porque soy una Bad Bitch, Bad Bitch

Bad Bitch

Porque soy una Bad Bitch, Bad Bitch

Yo te dije que sì

Preguntò si estoy lonely

Yo le dije que sì

After en la plaia

Y no traje la maia

Me lo dijo que vaia

Hoy no vamos a dormir (x25)

Porque soy una Bad Bitch, Bad Bitch (x5)

Traduzione

Ottengo sempre tutto quello che voglio

Mi è piaciuto, sembra sincero

Lo vedo e lo voglio, lo voglio e lo vedo

Lo vedo e lo voglio, lo voglio e ce l’ho

Perchè sono una cattiva stronza, cattiva stronza

Perchè sono una cattiva stronza, cattiva stronza

Brutta stronza

Perchè sono una cattiva stronza, cattiva stronza

Gli ho detto di sì

Mi ha chiesto se mi sento solo

Gli ho detto di sì

Dopo in spiaggia

E non ho portato niente

Mi ha detto che sarebbe andato

Oggi non dormiremo (x25)

Perchè sono una cattiva stronza, cattiva stronza (x5)