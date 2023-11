Harry Kane vive in albergo a Monaco: la cifra spesa ogni notte è pazzesca

CalcioWeb

Il trasferimento di Harry Kane dal Tottenham al Bayern Monaco è stato uno dei più chiacchierati della scorsa estate. L’attaccante inglese ha lasciato gli ‘Spurs’ con i quali, nonostante le caterve di gol segnati, probabilmente non avrebbe mai vinto nulla vista la difficoltà della Premier League e il livello della squadra rispetto alle concorrenti, preferendo la corazzata bavarese, favoritissima per la vittoria della Bundesliga e fra le contender della Champions League.

Kane si è subito adattato al nuovo campionato siglando 15 gol e 5 assist in 10 partite giocate. Il bomber sembra essersi adattato anche alla nuova vita bavarese, merito di un hotel nel quale è servito e riverito.

L’hotel da 11.000 euro a notte

Secondo una fonte vicina al “The Sun”, al suo trasferimento in Germania, Kane si sarebbe stabilito presso il Vier Jahreszeiten Kempinski, un lussuoso albergo dotato di numerosi servizi e piscina panoramica sulla città. Il costo della sua suite? Circa 11.000 euro a notte. Una cifra pazzesca: il bomber avrebbe già speso 1 milione di 25 che percepisce al Bayern solo per l’alloggio. Si sarà fatto i suoi conti, i soldi non gli mancano di certo.