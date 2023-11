Ibrahimovic-Cardinale, incontro di due ore: la situazione per il ritorno al Milan

CalcioWeb

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan? Lavori in corso. Si sta lavorando al ritorno in rossonero del bomber che, questa volta, non vestirà più la casacca del Diavolo ma potrebbe tornare nelle vesti di dirigente. Il nodo è proprio questo: il ruolo. Ironia della sorte per uno che di ‘ruolo’ in campo e nello spogliatoio ne ha avuto sempre e soltanto uno, quello di leader.

L’incontro con Cardinale

Nelle scorse ore, in pieno centro a Milano, Ibrahimovic si è incontrato faccia a faccia con il patron del Milan Jerry Cardinale. Un incontro lungo due ore, cordiale. Ibra è uscito sorridente ma non ha rilasciato dichiarazioni. Le porte del club per lui sono sempre aperte, ma il Milan non sembra avere fretta. Un suo arrivo in questo momento delicato potrebbe, per certi versi, essere addirittura controproducente.

Ibrahimovic verrà inserito al momento giusto e al posto giusto. Sì, ma quale posto? Probabilmente avrà un ruolo forte, istituzionale ma operativo, non farà il brand ambassador come diversi altri calciatori ‘in pensione’, sarà una figura di riferimento che farà da tramite tra spogliatoio e società. Ibra è Ibra: vuole essere protagonista anche in giacca e cravatta.