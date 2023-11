Infortunio Olivera, Napoli in ansia: esito degli esami e tempi di recupero

CalcioWeb

L’infortunio di Mathias Olivera è serio, ma non è così grave come si temeva nei primi istanti in Atalanta-Napoli. Grande apprensione in casa azzurra per il terzino uscito dolorante dalla sfida del sabato. Olivera, sottoposto a esami strumentali presso la clinica romana di Villa Stuart, ha rimediato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Il comunicato del Napoli

“Mathias Olivera, infortunatosi ieri nel primo tempo nella gara di Bergamo, questa mattina, accompagnato dal Dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro“.

I tempi di recupero

La paura iniziale, quella di una lesione al crociato che avrebbe sancito la fine della stagione, è stata scongiurata. Il problema al collaterale non richiede alcun intervento chirurgico. Il 2023 di Oliveira è concluso, ma i tempi di recupero non saranno lunghi: il terzino degli azzurri dovrebbe tornare in campo entro 2 mesi.