Italia, chi sarà il rigorista contro l’Ucraina? Le indicazioni di Spalletti

L’Italia si prepara a scendere in campo per il fondamentale match di qualificazioni a Euro2024 contro l’Ucraina con due risultati su tre a disposizione per staccare il pass. La squadra è reduce dalla vittoria preziosa contro la Macedonia ed è in campo in vista della partita di lunedì. Nell’ultimo match si è registrato un altro errore dal dischetto del centrocampista Jorginho. Proprio sul prossimo rigorista sono arrivate le indicazioni dell’allenatore azzurro.

“Sappiamo cosa ci andiamo a giocare. Molti vogliono mettere timore ricordandoci l’importanza e il traguardo della partita. Le motivazioni vanno oltre il timore. La domanda da porsi è un’altra: ‘La devo vincere? La voglio vincere?’. Ma lo dicono tutti. Per essere più realisti: ‘La posso vincere? Sì’. Questo annulla tutti quei timori che ci sono e che passano davanti alla gara”, le dichiarazioni di Spalletti ai microfoni di Sky Sport.

Sul ‘duello’ Raspadori-Scamacca: “avendo un attaccante forte e fisico e un attaccante forte e tecnico, si cerca di farli funzionare tutti e due. Si cerca di averli in relazione alla squadra nonostante caratteristiche diverse”.

Sul rigorista: “Jorginho? Il rigore l’ha ribattuto perché ha personalità, l’ha battuto anche bene per come si era messo il portiere. Forse poteva angolare di più, ma la sua caratteristica di battere i rigori è questa. Abbiamo anche altri rigoristi, forse lo metteremmo in difficoltà rimandandolo al dischetto come avevo fatto per gioco in conferenza stampa l’altro giorno. Si valutano anche altre situazioni. Come regista ha organizzazione non solo con la palla, ma anche indicando le posizioni ai compagni. E poi ha personalità, è abituato a gestire la squadra”.