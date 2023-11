L’Italia non sbaglia, manita alla Macedonia: un super Chiesa trascina gli azzurri, adesso lo ‘spareggio’

CalcioWeb

Un primo tempo spettacolare, un secondo tempo un po’ di sofferenza. Si è concluso l’importantissimo match valido per le qualificazioni agli Europei tra Italia e Macedonia. La squadra di Luciano Spalletti ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa a Euro2024 e avrà a disposizione due risultati su tre nel prossimo match contro l’Ucraina.

Il Ct azzurro conferma le indiscrezioni della vigilia e schiera il tridente formato da Berardi, Raspadori e Chiesa. Gli ospiti rispondono con Alioski alle spalle di Miovski. Partenza importante dei padroni di casa che passano in vantaggio con Raspadori ma l’arbitro fischia un fuorigioco. Il gol è nell’aria e arriva in mischia con Darmian. Gli azzurri giocano un calcio propositivo nel primo tempo e trovano altri due gol con un doppietta spettacolare di Chiesa. Prima del tris anche il calcio di rigore sbagliato da Jorginho.

Nel secondo tempo la musica cambia e la Macedonia rientra clamorosamente in partita grazie alla doppietta di Atanasov. All’81’ gli azzurri allontanano i fantasmi con il gol del 4-2 con un diagonale di Raspadori. In pieno recupero il 5-2 di El Shaarawy. Adesso la sfida contro l’Ucraina, basterà non perdere.

La classifica

Inghilterra 19 Italia 13 Ucraina 13 Macedonia 7 Malta 0