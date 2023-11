Botta e risposta tra bomber: Juve e Inter si dividono la posta nello scontro scudetto | CLASSIFICA

CalcioWeb

Equilibrio in campo e anche nel risultato. Si è concluso 1-1 il big match della 13ª giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Inter, valido per la corsa scudetto. Le squadre di Inzaghi e Allegri si sono confermate le favorite alla vittoria dello scudetto e la gara è stata decisa dai bomber. Punto positivo per i nerazzurri, ancora al primo posto della classifica con due punti di vantaggio sui bianconeri.

La Juventus si schiera con la coppia formata da Vlahovic e Chiesa, gli ospiti rispondono con Lautaro Martinez e Thuram. Occasione per Chiesa, poi il calciatore della Nazionale italiana è perfetto con l’assist vincente di Vlahovic. Il serbo infila Sommer ed esulta con un gesto polemico. Passano 5 minuti e gli ospiti pareggiano: azione fantastica di Thuram e Lautaro Martinez è bravo ad incrociare.

Nel secondo tempo si registrano poche occasioni da gol, alcuni cambi e soprattutto l’ingresso di Juan Cuadrado. Il grande ex della partita è stato accolto dai tifosi bianconeri con fischi e insulti. Finisce 1-1.

La classifica

Inter 32 Juventus 30 Milan 26 Napoli 24 Roma 21 Atalanta 20 Fiorentina 20 Bologna 18 Monza 18 Frosinone 18 Lazio 17 Torino 16 Sassuolo 15 Genoa 14 Lecce 14 Udinese 11 Cagliari 10 Empoli 10 Verona 8 Salernitana 8