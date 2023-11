Lazio, disavventura per Zaccagni: furto da 70mila euro in gioielli

CalcioWeb

Mattia Zaccagni è stato autore di un ottimo inizio di stagione e si è confermato un calciatore in grado di fare la differenza. La Lazio si prepara a scendere in campo per la partita del campionato di Serie A contro la Salernitana. Proprio Zaccagni è reduce dall’infortunio al ginocchio e la presenza nel prossimo match è a rischio.

Le ultime ore sono state di paura per una disavventura fuori dal campo. Il calciatore della Lazio è stato vittima di un furto: la notte scorsa ladri si sono introdotti nell’abitazione in via della Camilluccia mentre il calciatore e sua moglie Chiara Nasti non erano in casa. La refurtiva consisterebbe in circa 70mila euro in gioielli.

Le parole di Chiara Nasti

“Grazie per i messaggi!! Io Thiago e Mattia stiamo bene, per il resto se ne occuperà chi di dovere. L’unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell’estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell’abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno!”, queste le parole di Chiara Nasti in una Storia Instagram.