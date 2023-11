Milan-Inter, scotta il derby di mercato: nel mirino un giovane centrocampista

CalcioWeb

Quello fra Milan e Inter è un derby continuo che si gioca tanto sul campo quanto sul mercato. Le milanesi sono sempre pronte a qualche ‘sgambetto’ nelle trattative, a un rilancio inaspettato per un obiettivo comune, come già accaduto in passato per Marcus Thuram, sul quale il Milan sembrava in vantaggio, ma che l’Inter ha poi chiuso con un sorpasso da Formula 1, forte di un accordo passato già ottenuto.

Come nel caso di Thuram, la Germania potrebbe essere teatro di un nuovo derby di mercato fra Milan e Inter, questa volta però, una serie sotto la Bundesliga.

Milan e Inter su Ouèdraogo

Le milanesi hanno messo gli occhi su Aassan Ouèdraogo, centrocampista dello Schalke 04, appena 17 anni, nel giro delle giovanili della Germania. Moncada, uomo mercato rossonero, lo segue già da 2 anni (da quando ne aveva 15!) ed è rimasto stregato dal suo talento. L’Inter si è inserita di recente.

Ma attenzione alla concorrenza: il Lipsia, sempre con i fari puntati sui giovani talenti, si è già attivata, mentre il Bayern Monaco lo monitora da tempo. E dalla Premier League ci metteranno poco a superare ogni offerta possibile.

La clausola

Lo Schalke non naviga in buone acque e rischia, addirittura, di retrocedere in Serie C. È ragionevole pensare che, vista anche la giovane età, il ragazzo potrebbe finire la stagione e la scuola in Germania per poi trasferirsi in estate. Il costo? Alla maggiore età scatta la clausola da 12 milioni. Milan e Inter dovranno muoversi in fretta.