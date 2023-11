Milan-PSG, i tifosi rossoneri contro Donnarumma: le banconote false ed il… “71”

CalcioWeb

Andrà in scena questa sera la sfida di Champions League tra Milan e PSG. A San Siro andrà in scena un gran match, ma gli occhi sono tutti puntati sui tifosi rossoneri e sulla loro reazione nel vedere in campo Donnarumma.

I tifosi del Milan non hanno infatti ancora dimenticato la partenza del portiere azzurro, che nel 2021 ha deciso di firmare per il PSG. Sembra che i tifosi rossoneri stiano preparano un gesto importante per mostrare il loro disprezzo a Donnarumma, accusato di aver tradito la società e i suoi fan.

I tifosi avrebbero preparato delle banconote false, da lanciare proprio verso Donnarumma e delle magliette col numero 71 che nella smorfia napoletana, che il portiere conosce bene viste le sue origini, vuol dire “l’uomo di m**da”.

“Ho scherzato con Donnarumma, non sono preoccupato per l’accoglienza. Sono cose che succedono nel calcio“, ha detto l’allenatore del PSG.