Crisi (rosso)nera: tonfo del Milan, impresa dell’Udinese a San Siro | CLASSIFICA

E’ crisi (rosso)nera. Brutta prestazione del Milan nell’11ª giornata del campionato di Serie A che continua a confermare il momento deludente della squadra di Stefano Pioli, la vetta della classifica si allontana e anche la qualificazione in Champions League è a rischio. Ottima prestazione dell’Udinese e il ritorno di Cioffi in panchina continua a portare i frutti.

Stefano Pioli si affida all’attacco formato da Leao, Giroud e Jovic, gli ospiti ci provano con Pereyra alle spalle di Success. La prima occasione è per i bianconeri, proprio Pereyra spreca. Nel primo tempo si registrano poche emozioni, i rossoneri sono lenti e prevedibili. Gli ospiti giocano bene in difesa e non si risparmiano nella metà campo avversaria.

Al 62′ la partita svolta: fallo di Adli su Ebosele e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Pereyra e spiazza il portiere Maignan. Al 70′ i bianconeri sfiorano addirittura il raddoppio, il portiere rossonero salva tutto. Nel finale si registra il forcing dei rossoneri e nel recupero Silvestri è miracoloso sul colpo di testa di Giroud. Poi Okafor si divora il gol del pareggio. Nel finale il risultato non cambia, finisce con un clamoroso 0-1.

Classifica Serie A

Inter 28 Juventus 23 Milan 22 Napoli 21 Atalanta 19 Bologna 18 Fiorentina 17 Lazio 16 Roma 14 Monza 13 Lecce 13 Frosinone 12 Torino 12 Genoa 11 Sassuolo 11 Udinese 10 Verona 8 Empoli 7 Cagliari 6 Salernitana 4