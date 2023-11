Lutto in casa Avellino: morta la figlia di Giorgio Perinetti

CalcioWeb

Una terribile notizia scuote la quotidianità dell’Avellino e della famiglia di Giorgio Perinetti. A soli 33 anni è morta Emanuela Perinetti, figlia del direttore tecnico dell’Avellino. La ragazza lottava da tempo con una malattia. A darne l’annuncio è stato il club irpino, in contemporanea con la sfida contro la Juve Stabia, valida per la Coppa Italia di Serie C.

Il comunicato dell’Avellino

“L’U.S. Avellino 1912 si unisce al dolore del proprio direttore dell’area tecnica Giorgio Perinetti per la scomparsa della cara figlia“.