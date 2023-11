Il calcio piange Terry Venables, leggenda inglese: era malato da tempo

CalcioWeb

Il calcio inglese in lacrime per una sua leggenda. Terry Venables, 80 anni, ex c.t. dell’Inghilterra, è morto nella mattina del 6 novembre 2023, dopo una lunga partita con una malattia.

“Siamo devastati dalla perdita di un meraviglioso padre e marito, spentosi pacificamente dopo una lunga malattia – si legge in un comunicato diffuso dalla famiglia -. Chiediamo un po’ di privacy in un momento così incredibilmente triste per permetterci di piangere la perdita di questo uomo straordinario che per fortuna abbiamo avuto nelle nostre vite“.

Tra i tanti messaggi di cordoglio. Il Tottenham ha annunciato che osserverà un minuto di silenzio prima della gara del pomeriggio contro l’Aston Villa. La Federcalcio inglese, in un comunicato, ha ricordato Venables come “una vera icona nel calcio. Una delle figure più carismatiche di questo sport, è stato capace di catturare l’immaginazione di molti e migliorare la reputazione del calcio inglese. Il nostro sport oggi non solo piange un grande personaggio, ma un innovatore capace di guardare al futuro e che è stato d’ispirazione ad un’intera generazione di giocatori e allenatori inglesi“.