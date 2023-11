Napoli, senti De Laurentiis: la frase sul “Maradona” e “Manfredi juventino” fa impazzire i tifosi

CalcioWeb

Aurelio De Laurentiis non è mai banale nei suoi interventi e anche nel prepartita di Real Madrid-Napoli, ai microfoni di Amazon Prime, ha rilasciato alcune dichiarazioni in grado di generare un certo interesse. Il patron dei partenopei ha chiamato in causa il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con una particolare richiesta sullo stadio “Maradona” in grado di far sognare i tifosi azzurri.

La parole di De Laurentiis sullo stadio “Maradona”

“Sono felice di essere ad Amazon. Sono contentissimo di Mazzarri, il Napoli non è mai cascato, ha avuto qualche inciampo, ma succede a tutti. – ha dichiarato De Laurentiis – Da qui al dire che il Napoli non è più quello dello scorso anno è troppo. I conti si fanno alla fine, vediamo le coppe europee, vediamo il campionato nazionale, vediamo come i grandi gestori del calcio, se riescono a fare in modo che questo calcio diventi più accessibile ai giovani, questo è un calcio che è ancora vecchio. Gli stadi devono diventare dei luoghi utilizzabili 7 giorni su sette come il Bernabeu. Bisogna puntare sui giovani.

Se lo juventino Gaetano Manfredi riuscirà a vendermi lo stadio io prometto che nel giro di un anno lo faccio diventare lo stadio più bello d’Italia. Se i consiglieri di Napoli si allineano per il bene della città sarebbe meglio. Noi abbiamo Pompei, la Reggia Caserta, Napoli e Campania è un tutt’uno, e questo De Luca lo ha capito e concorda con me. Il calcio del Napoli è stato amato ai tempi di Sarri, ai tempi di Ancelotti, ai tempi di Spalletti, ai tempi di Mazzarri che ci ha fatto esultare in Europa per primo“.