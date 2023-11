Napoli, intervento chirurgico per il presidente De Laurentiis: il comunicato

CalcioWeb

E’ altissima l’attesa per il ritorno in casa del campionato di Serie A e in particolar modo tutti gli occhi sono puntati sul Napoli di Walter Mazzarri. Esordio difficile per il grande ex, in trasferta contro l’insidiosa Atalanta.

Come comunicato dal Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, il presidente De Laurentiis è stato sottoposto ad intervento chirurgico. “Aurelio De Laurentiis è stato sottoposto oggi presso la clinica Villa Stuart di Roma a un intervento al menisco mediale del ginocchio destro. De Laurentiis è arrivato in clinica alle 16 ed è stato dimesso alle 20. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato dal professor Pierpaolo Mariani”, si legge sul sito del club azzurro.