Napoli, Mazzarri ha deciso: come giocherà la squadra dopo l’esonero di Garcia | FOTO

E’ pronto ad iniziare un nuovo progetto in casa Napoli con Walter Mazzarri in panchina. L’avvio di stagione della squadra azzurra non è stato all’altezza e la vetta della classifica occupata dall’Inter è distante addirittura 10 punti. La debacle casalinga contro l’Empoli non è passata inosservata e il presidente De Laurentiis ha ufficializzato il ribaltone in panchina.

Il numero uno azzurro ha incontrato due allenatori: Igor Tudor e Walter Mazzarri. Il colloquio con il croato non è andato a buon fine per divergenze sul modulo e sulla durata del contratto. Poi la fumata bianca con il grande ex. Il toscano è già concentrato sulle prossime partite, sulla carta proibitive: Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus tra campionato e Champions League.

Come cambia il Napoli

Nell’ultimo incontro Walter Mazzarri e Aurelio De Laurentiis hanno affrontato anche l’argomento tattico: il modulo sarà il 4-3-3. L’alternativa, col tempo, potrebbe essere il 3-4-3 con Di Lorenzo in posizione leggermente avanzata.

In difesa spazio a Di Lorenzo e Olivera sugli esterni e alla coppia Natan-Rrahmani al centro. A centrocampo la qualità di Zielinski e Lobokta, poi i muscoli di Anguissa. In attacco il solito tridente Politano, Kvara e Osimhen, con Raspadori in attesa del recupero dell’attaccante nigeriano.