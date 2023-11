Napoli, Rudi Garcia rompe il silenzio: ringrazia tutti o quasi… | FOTO

CalcioWeb

E’ finita l’avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Il tecnico francese ha pagato la sconfitta casalinga contro l’Empoli e in generale un rendimento di stagione deludente. Al suo posto il presidente De Laurentiis ha chiamato Walter Mazzarri, grande ex e già in campo per preparare le prossime sfide.

“Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champion League”, si legge sul profilo social dell’allenatore francese. Rudi Garcia ringrazia tutti o quasi: dai tifosi ai calciatori alle persone vicine alla squadra. Nemmeno una parola, invece, per il presidente De Laurentiis.

