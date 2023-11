Pescara, in vendita t-shirt non autorizzate: il commento esilarante del club | FOTO

CalcioWeb

Il Pescara è impegnato nel girone B di Serie C e si prepara a scendere in campo per la 15ª giornata contro il Cesena in un big match che preannuncia emozioni. La squadra occupa la 7ª posizione, è in corsa per obiettivi importanti ma non assapora la gioia della vittoria addirittura da 5 partite.

Il club ha denunciato la vendita di t-shirt non autorizzate in un modo veramente particolare. “Questa t-shirt non è un nostro prodotto ufficiale e la sua realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal Club. La Società si è pertanto attivata per assegnare un premio a chi avrà il coraggio di comprarla e indossarla”, si legge sul profilo X del club.