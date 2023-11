Napoli in ansia per Zielinski: problema respiratorio, lascia la Nazionale

CalcioWeb

Napoli in apprensione per le condizioni di salute di Piotr Zielinski. Il centrocampista è stato costretto a lasciare anticipatamente il ritiro della Polonia a causa di un’angina pectoris, un forte dolore al petto provocato da una temporanea mancanza di corretta ossigenazione del cuore.

Il calciatore verrà valutato dai medici del club partenopeo anche se, al momento, le sue condizioni non sono preoccupanti. Il ct Mihcal Probierz aveva spiegato al termine della gara l’esclusione del centrocampista: “da stamattina Piotr non si sente bene. Abbiamo provato a recuperarlo con lo staff, ma alla fine la decisione è stata di non forzare“.

La comunicazione della Federcalcio polacca

La federcalcio polacca ha diramato una nota ufficiale. “Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della nazionale polacca per un problema di salute. – si legge nella nota – Il medico della Nazionale ha diagnosticato al giocatore l’angina. Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all’allenamento e alla partita di martedì contro la Lettonia. Pertanto, Zielinski ha fatto ritorno al club“.