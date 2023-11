Psg, infortunio per Al-Khelaifi: si è rotto il crociato giocando a padel

CalcioWeb

Il Psg è reduce dal netto successo in Ligue 1 contro il Monaco con il punteggio di 5-2 e guida la classifica con un punto di vantaggio sulla sorpresa Nizza. La squadra è in campo per preparare la partita di Champions League contro il Newcastle.

Disavventura per Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club francese. Secondo le notizie provenienti dalla Francia, il 50enne ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio durante una partita di padel a Doha. Il presidente del Psg stava giocando con Marco Verratti, centrocampista proprio ex Psg. Il numero uno del club sta meglio e potrebbe assistere alla gara di martedì contro gli inglesi.