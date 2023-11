Qualificazioni Euro 2024: i risultati e tutte le squadre qualificate | CLASSIFICHE

CalcioWeb

Sono andate in archivio anche le ultime partite valide per le qualificazioni a Euro2024. Tre punti per Israele contro Andorra, la Croazia conquista tre punti contro l’Armenia e stacca il pass. Il Galles non va oltre l’1-1 contro la Turchia, l’Olanda rifila sei gol a Gibilterra.

Un gol di Youssouf Fofana regala il pareggio (2-2) alla Francia contro la Grecia. Colpo della Bielorussia contro il Kosovo, infine i tre punti della Romania contro la Svizzera.

I risultati

Andorra-Israele 0-2

Croazia-Armenia 1-0

Galles-Turchia 1-1

Gibilterra-Olanda 0-6

Grecia-Francia 2-2

Kosovo-Bielorussia 0-1

Romania-Svizzera 1-0

Classifiche

Girone A

Spagna 21 Qualificata Scozia 17 Qualificata Norvegia 11 Georgia 8 Cipro 0

Girone B

Francia 22 Qualificata Olanda 18 Qualificata Grecia 13 Irlanda 6 Gibilterra 0

Girone C

Inghilterra 20 Qualificata Italia 14 Qualificata Ucraina 14 Macedonia 8 Malta 0

Girone D

Turchia 17 Qualificata Croazia 16 Qualificata Galles 12 Armenia 8 Lettonia 3

Girone E

Albania 15 Qualificata Repubblica Ceca 15 Qualificata Polonia 11 Moldavia 10 Far Oer 2

Girone F

Belgio 20 Qualificata Austria 19 Qualificata Svezia 10 Azerbaigian 7 Estonia 1

Girone G

Ungheria 18 Qualificata Serbia 14 Qualificata Montenegro 11 Lituania 6 Bulgaria 4

Girone H

Danimarca 22 Qualificata Slovenia 22 Qualificata Kazakistan 18 Finlandia 18 Irlanda del Nord 9 San Marino 0

Girone I

Romania 22 Qualificata Svizzera 17 Qualificata Israele 15 Bielorussia 12 Kosovo 11 Andorra 2

Girone J

Portogallo 30 Qualificata Slovacchia 22 Qualificata Lussemburgo 17 Islanda 10 Bosnia-Erzegovina 9 Liechtenstein 0