Real Madrid-Napoli: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

E’ iniziata ieri la 5ª giornata di Champions League. L’Italia sorride a metà: la Lazio, grazie ad una bella vittoria, stacca il pass per gli ottavi di finale, mentre il Milan è adesso appeso ad un filo.

Oggi è il turno di altre due italiane, Inter e Napoli. I campioni d’Italia sfidano il Real Madrid di Ancelotti in trasferta in un match che si prospetta combattuto.

Real Madrid-Napoli, probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2) – Lunin; Carvajal, Nacho Fernandez, Rudiger, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Bellingham; Joselu, Rodrygo. All.: Ancelotti.

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Mazzarri.

Real Madrid – Napoli, l’orario

La gara tra Real Madrid e Napoli, valida per la 5ª giornata della fase a gironi di Champions League, è in programma mercoledì 29 novembre alle ore 21:00 allo stadio Bernabeu.

Real Madrid-Napoli, il pronostico

Real Madrid-Napoli 1X – Ultima italiana in campo, la sfida più complicata. Il Napoli deve sbancare il Santiago Bernabeu di Madrid e guardarsi le spalle dalla probabile vittoria del Braga contro il quale si giocherebbe l’ultima partita e il passaggio del girone. Battere il Real Madrid, in casa, anche se già qualificato, non sarà facile: l’ex Ancelotti ci terrà particolarmente a non fare brutta figura.

Real Madrid – Napoli, diretta tv

La sfida di questa sera tra Real Madrid e Napoli sarà trasmessa in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video.