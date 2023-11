Champions League, rigore contestatissimo al PSG: l’UEFA interviene

CalcioWeb

Ha fatto molto discutere il rigore assegnato al PSG nella sfida contro il Newcastle, andata in scena ieri sera, valevole per la 5ª Giornata della fase a gironi di Champions League. I parigini, sotto di un gol praticamente a tempo scaduto, hanno ricevuto un penalty alquanto generoso assegnato attraverso il VAR dopo un tocco di petto e poi di braccio di Livramiento.

Il rigore, trasformato da Mbappè, ha sancito l’1-1 finale tenendo ancora in corsa il PSG nel girone. Forti le proteste da parte dei calciatori e dell’allenatore del Newcastle.

L’UEFA interviene

L’UEFA ha deciso di prendere una posizione sulla vicenda. Tomasz Kwiatkowski, l’addetto al VAR di PSG-Newcastle, è stato sospeso dalla UEFA e questa sera non potrà prendere parte come addetto al Var in Real Sociedad-Salisburgo. Un’ammissione di colpevolezza che però non tornerà i 2 punti persi ai ‘Magpies’.