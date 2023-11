Risultati Champions League 5ª Giornata: pazza Inter, il Napoli cede al Real

CalcioWeb

Il mercoledì della 5ª Giornata di Champions League porta in dote gol e spettacolo. Sei gol nella partita fra Benfica e Inter, divisi equamente fra i due tempi. In pieno stile “Pazza Inter”, i nerazzurri subiscono 3 gol dall’ex Joao Mario nel primo tempo, poi recuperano la partita nella ripresa con Arnautovic, Frattesi e Sanchez (rigore). La squadra di Inzaghi, già qualificata, resta seconda ma a pari punti con la Real Sociedad in attesa dello scontro diretto dell’ultima giornata.

Niente da fare per il Napoli che mette paura al Real Madrid ma, sul lungo periodo, finisce per cedere al talento dei ‘Blancos’. Simeone apre le danze, ma poco Rodrygo e Bellingham ribaltano il risultato. Anguissa firma il 2-2 nella ripresa, ma nel finale Paz e Joselu siglano il poker dei madrileni. Per il Napoli discorso qualificazione rimandato all’ultima giornata.

Risultati mercoledì Champions League 5ª Giornata

Galatasaray-Manchester United 3-3

Siviglia-PSV 2-3

Arsenal-Lens 6-0

Bayern Monaco-Copenaghen 0-0

Benfica-Inter 3-3

Braga-Union Berlino 1-1

Real Madrid-Napoli 4-2

Real Sociedad-Salisburgo 0-0

Classifiche gironi

Girone A

Bayern Monaco 13 Copenaghen 5 Galatasaray 5 Manchester United 4

Girone B

Arsenal 12 PSV 8 Lens 5 Siviglia 2

Girone C

Real Madrid 15 Napoli 7 Braga 4 Union Berlino 2

Girone D

Real Sociedad 11 Inter 11 Braga 4 Union Berlino 2

Girone E

Atletico Madrid 11 Lazio 10 Feyenoord 6 Celtic 1

Girone F

Dortmund 10 PSG 7 Newcastle 5 Milan 5

Girone H

Manchester City 15 Lipsia 9 Young Boys 4 Stella Rossa 1

Girone I

Barcellona 12 Porto 9 Shakthar 9 Anversa 0