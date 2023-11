I risultati di Champions League: l’Atletico vince e la Lazio vola agli ottavi | CLASSIFICHE

CalcioWeb

Non solo la vittoria della Lazio contro il Celtic e il ko del Milan a San Siro, si sono giocate altre partite per la 5ª giornata della fase a gironi di Champions League. Il successo dell’Atletico Madrid sul campo del Feyenoord regala la doppia qualificazione agli ottavi dei Colchoneros e dei biancocelesti. Vittoria in rimonta del Barcellona contro il Porto, decisivo Joao Felix.

Lo Shakhtar vince con il minimo sforzo contro l’Anversa, grande rimonta del City da 0-2 a 3-2 contro il Lipsia. Mbappé al 98′ salva il Psg contro il Newcastle: 1-1 e qualificazione ancora apertissima. Nell’altra partita successo dello Young Boys contro la Stella Rossa.

I risultati

Lazio-Celtic 2-0

Shakhtar-Anversa 1-0

Barcellona-Porto 2-1

Feyenoord-Atletico Madrid 1-3

Manchester City-Lipsia 3-2

Milan-Dortmund 1-3

Psg-Newcastle 1-1

Young Boys-Stella Rossa 2-0

Le classifiche

Girone A

Bayern 12 Qualificata Copenhagen 4 Galatasaray 4 Manchester United 3

Girone B

Arsenal 9 Psv 5 Lens 5 Siviglia 2

Girone C

Real Madrid 12 Qualificata Napoli 7 Braga 3 Union Berlino 1

Girone D

Real Sociedad 10 Qualificata Inter 10 Qualificata Salisburgo 3 Benfica 0

Gruppo E

Atletico Madrid 11 Qualificata Lazio 10 Qualificata Feyenoord 6 Celtic 1

Gruppo F

Dortmund 10 Qualificata Psg 7 Newcastle 5 Milan 5

Gruppo G

Manchester City 15 Qualificata Lipsia 9 Qualificata Young Boys 4 Stella Rossa 1

Gruppo H

Barcellona 12 Qualificata Porto 9 Shakhtar 9 Anversa 0