Roma, Mourinho contro Pedro: “può fare nuoto, è un ottimo tuffatore”

Il derby della 12ª giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Roma si è concluso sul punteggio di 0-0. La partita ha regalato poche emozioni e il risultato è più che giusto. Al termine del match il tecnico José Mourinho si è presentato ai microfoni dei giornalisti e ha scatenato reazioni con un commento contro l’avversario Pedro.

“Un punto è meglio della sconfitta. Quando giochi contro avversari del tuo livello e pareggi significa che non fai guadagnare 3 punti a una diretta concorrente. Oggi hanno giocato quelli più in condizione. Non ha giocato Renato, non ha giocato Pellegrini, non ha giocato Aouar. Abbiamo giocato con tre centrocampisti che potevano avere gambe, cuore, testa per fare un partita di questo livello. In difesa abbiamo solo questi giocatori e quando l’arbitro ha un criterio di dare due gialli in 20 minuti a due centrali allora siamo in difficoltà”.

Sull’arbitraggio: “ha avuto un criterio a senso unico contro di noi, abbiamo ricevuto due gialli in 20 minuti e poi siamo andati in difficoltà. A Karsdorp ho detto di non saltare mai su Marusic, altrimenti Mancini sarebbe rimasto da solo contro Pedro che è un fantastico giocatore ma poteva fare nuoto, si tuffa sempre. I ragazzi hanno fatto una buona partita, con personalità con tanta palla. Il gol è mancato, abbiamo avuto qualche opportunità anche con Bove e li potevamo fare meglio. Anche Rui ha fatto una parata straordinaria”.