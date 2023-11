Roma-Udinese: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e pronostico

CalcioWeb

La 13ª giornata del campionato di Serie A regala la sfida interessante tra Roma e Udinese. La squadra di José Mourinho è molto competitiva dal punto di vista tecnico ed è in grado di rientrare in corsa per le zone altissime della classifica. I giallorossi sono reduci dal pareggio nel derby contro la Lazio e da una striscia di risultati utili consecutivi di due partite. I bianconeri sono in ripresa dopo il ritorno in panchina di Cioffi.

Roma-Udinese, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Paredes, Zalewski; Dybala, Lukaku.

Squalificati: Paredes | Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Success, Pereyra.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Semedo

Roma-Udinese, l’orario

Il calcio d’inizio di Roma-Udinese valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A, è previsto per domenica 26 novembre alle ore 18:00.

Roma-Udinese, la diretta tv

Roma-Udinese, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).

Roma-Udinese, il pronostico

Roma-Udinese: Pronostico 1 – La squadra di José Mourinho è nettamente favorita e il pronostico 1 potrebbe rappresentare una base per gli scommettitori.