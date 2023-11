Salernitana-Lazio, Sarri sbotta contro Prontera: “non può arbitrare a questi livelli”

CalcioWeb

La prima partita della 13ª giornata del campionato di Serie A tra Salernitana e Lazio si è conclusa sul risultati di 2-1. Prima vittoria per Filippo Inzaghi e corsa salvezza sempre più emozionante. La Lazio, invece, è sempre più in crisi e la situazione per la corsa Champions rischia di compromettersi.

Al termine della partita si è registrata la furia di Maurizio Sarri per la mancata espulsione di Gyomber: “ci possiamo appellare alla mancata espulsione di Gyomber, l’arbitro non può dirigere a questi livelli. Ma non possiamo racchiudere 90 minuti in un episodio, la Salernitana era inferiore ma non si è visto. Purtroppo troppi giocatori stanno rendendo meno rispetto alla passata stagione, qualcosa è successo. O la colpa è mia o abbiamo perso di vista chi siamo. Queste sono gare che l’anno scorso avremmo vinto serenamente”.

Sui possibili provvedimenti: “Lotito? Non so quello che vuole fare. Io, se fossi il presidente, interverrei in maniera pesante, non sono fautore dei ritiri ma farei qualcosa per rompere l’inerzia. La squadra ha perso personalità, iniziativa. Dopo il gol al secondo tempo siamo rientrati per gestire cinquanta minuti. Questo non rientra nelle nostre caratteristiche”.