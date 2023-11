Serie B, gli squalificati: fermati 3 calciatori, un allenatore e un dirigente

CalcioWeb

E’ andata in archivio la 12ª giornata del campionato di Serie B e il giudice sportivo ha comunicato l’elenco dei calciatori squalificati. Continua la marcia strepitosa del Parma, in grado di vincere davanti al pubblico amico contro il Sudtirol. Brutta sconfitta casalinga del Catanzaro contro il Modena, in grado di imporsi con il risultato di 1-2.

Tre punti importantissimi del Bari contro l’Ascoli e del Cittadella con il Brescia. Torna a respirare la Sampdoria (1-0 al Palermo) e blitz del Venezia a Terni. Pareggi in Reggiana-Lecco e Pisa-Como.

Gli squalificati in Serie B

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 6 novembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NIKOLAOU Dimitrios (Spezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCOGNAMILLO Stefano (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VERRE Valerio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

GASTALDELLO Daniele (Brescia): ammonizione (Prima sanzione) e per avere, al 30° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, continuato a contestare con veemenza l’operato arbitrale.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FRACCHIOLLA Domenico (Lecco): per avere, al 43° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara, un’espressione irriguardosa.