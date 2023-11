Totti-Spalletti, pace fatta. Il retroscena dopo l’abbraccio: “sotto sotto…”

CalcioWeb

Francesco Totti e Luciano Spalletti hanno fatto ‘pace’. I due, come si erano accordati, si sono visti alla vigilia della gara della Nazionale contro la Macedonia, per un evento benefico. Arrivati nel pomeriggio presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, l’ex capitano della Roma e il CT della Nazionale hanno fatto visita ai piccoli pazienti della struttura.

Contestualmente, i due si sono rivisti a 6 anni dall’addio al calcio di Totti e dalle polemiche che hanno incrinato il rapporto fra le parti. Un abbraccio ha posto la parola fine a tutti gli screzi.

Il pensiero di Totti

“Cosa ci siamo detti? Niente, perché avendo un rapporto che è sempre andato oltre al calcio, fra noi basta un semplice sguardo, ed è tutto racchiuso in un abbraccio“, ha dichiarato Totti dopo l’incontro, per poi aggiungere: “l’abbraccio con Spalletti è secondario. Questa è una giornata speciale soprattutto per i bambini che siamo venuti a trovare. Abbiamo avuto questa giornata a disposizione e siamo riusciti a riconciliare un po’ tutto“.

Spalletti: “sotto sotto…”

Luciano Spalletti ha commentato: “non poteva esserci occasione migliore per ritrovarci. Se questo momento lo doniamo a qualcuno è ancora meglio: le cose non le dobbiamo fare per noi, ma per gli altri. C’erano moltissime persone che avevano piacere di questa riappacificazione, anche se sotto sotto non avevamo mai litigato, anzi ci siamo sempre stimati. E in un’epoca di conflitti, nella quale noi grandi tendiamo a litigare spesso, trovarsi qui ad abbracciarci donandolo ai bambini, attraverso i loro occhi può essere un messaggio per un futuro sempre migliore“.