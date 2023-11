Verona-Baroni, riflessioni in corso: è testa a testa per il sostituto

CalcioWeb

L’Hellas Verona valuta l’esonero dell’allenatore Marco Baroni. Dopo un ottimo avvio di stagione, la squadra è crollata e la situazione di classifica è sempre più delicata. Il Verona è reduce dalla sconfitta nell’anticipo della 12ª giornata del campionato di Serie A contro il Genoa con un gol realizzato da Dragusin al 44′.

Le sconfitte consecutive in campionato sono addirittura 5 e la squadra non vince addirittura da 10 giornate. In Serie A la compagine di Baroni ha collezionato 8 punti in 12 giornate, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte.

La posizione di Baroni e i sostituti

E’ sempre più delicata la posizione dell’allenatore Marco Baroni e la dirigenza potrebbe ufficializzare a breve il ribaltone. E’ testa a testa per l’eventuale sostituto. Il favorito è Davide Ballardini, in tribuna nel match dello scorso turno. Come conferma la nuova regola per gli allenatore esonerati in Serie B prima del 20 dicembre, l’ex Cremonese potrebbe firmare a stagione in corso con un altro club di qualsiasi categoria. L’alternativa è Davide Nicola.