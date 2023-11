Verona-Lecce: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e pronostico

CalcioWeb

Lunedì scoppiettante in Serie A per la 13ª giornata con sfide interessanti valide anche per la zona salvezza. Nel primo posticipo in campo Verona e Lecce pronte a affrontarsi in una gara già molto importate per evitare la retrocessione. L’Hellas è in piena crisi e reduce da sei sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. In difficoltà anche il Lecce e la distanza dalla zona rossa è distante appena 5 punti.

Verona-Lecce, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Amione, Hien, Magnani; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Doig; Ngonge, Duda; Djuric.

Squalificati: Faraoni | Indisponibili: Dawidowicz

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda.

Squalificati: Ramadani | Indisponibili: Almqvist

Verona-Lecce, l’orario

Il calcio d’inizio di Verona-Lecce valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A, è previsto per lunedì 27 novembre alle ore 18:30.

Verona-Lecce, la diretta tv

Verona-Lecce sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).

Verona-Lecce, il pronostico

Verona-Lecce: Pronostico GG – I punti in palio sono già molti importanti, soprattutto per due squadre reduci da una serie di risultati negativi. Il pronostico GG (entrambe le squadre in rete) regala una quota interessante.