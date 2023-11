Zaniolo sul caso scommesse: il calciatore della Nazionale italiana si sfoga

CalcioWeb

Nicolò Zaniolo è stato protagonista del pareggio dell’Italia contro l’Ucraina nel match di qualificazione valido per Euro2024. La sfida si è conclusa sullo 0-0 e la squadra di Spalletti ha sfruttato i due risultati su tre a disposizione per staccare il pass. Il calciatore dell’Aston Villa si è sacrificato per la squadra e continua a confermarsi un calciatore prezioso.

Gli ultimi mesi non sono stati di certo facili in particolar modo per lo scandalo scommesse. Il calciatore è stato tirato in ballo per presunte scommesse sul calcio, intervistato ai microfoni del GR Rai ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“Le critiche fanno parte del gioco e della vita. Quando sai di essere a posto e di essere una persona tranquilla, pulita e calma, le critiche ti scivolano addosso. Ci saranno persone che pensano che io sia una persona sbagliata, altre una persona giusta. L’importante è che la mia famiglia e le persone che mi vogliono bene sappiano quanto valgo e chi sono”.