L’Arabia Saudita può comprare anche gli arbitri? L’offerta da capogiro a Orsato

La nuova finestra di mercato invernale si avvicina e l’Arabia Saudita punta a giocare, nuovamente, un ruolo da protagonista. Diversi i top player nel mirino dei club del massimo campionato saudita, ma non solo. La ‘novità’ vedrebbe gli arabi interessati a potenziare anche la classe arbitrale del campionato.

Il modus operandi è sempre lo stesso: maxi offerte irrifiutabili. Secondo “Tuttosport”, anche l’italiano Daniele Orsato sarebbe finito nel mirino degli arabi. Orsato, considerato uno degli arbitri europei di maggior prestigio, ha già arbitrato la partita fra Al-Ittihad e l’Al-Hilal lo scorso gennaio, per poi essere chiamato altre 4 volte a dirigere una gara, l’ultima delle quali lo scorso 21 settembre, tra l’Al-Ittihad di Karim Benzema e l’Al-Fateh.

La proposta dell’Arabia Saudita a Orsato

Per convincere Orsato a sbarcare in Saudi Pro League, gli arabi sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta che raddoppierebbe i guadagni percepiti in Serie A. Secondo i dati riportati da Sky Sport, Orsato avrebbe guadagnato circa 65.000 euro la scorsa stagione. E non finisce qui: a partire dalla prossima stagione Orsato potrebbe decidere se continuare ad arbitrare o diventare dirigente.