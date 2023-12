Atalanta-Lecce: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv 

CalcioWeb

Archiviato il ko contro il Bologna, l’Atalanta vuole riprendere la sua rincorsa all’Europa già a partire dalla prossima gara. I bergamaschi, impegnati nella sfida della 18ª Giornata di Serie A contro il Lecce, vogliono chiudere il 2023 con una vittoria davanti al pubblico di casa. Tre punti utili a non perdere il treno Champions League. Il Lecce ha un buon margine sulla zona retrocessione e vorrebbe mettere ancora un po’ di fieno in cascina in vista del girone di ritorno. Vediamo i dettagli della partita.

Atalanta-Lecce: probabili formazioni

Atalanta (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman.

All. Gasperini

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone.

All. D’Aversa

Atalanta-Lecce: orario

Atalanta-Lecce, partita valevole per la 18ª Giornata di Serie A, si giocherà sabato 30 dicembre, alle ore 12:30, presso il “Gewiss Stadium” di Bergamo.

Atalanta-Lecce: pronostico

Dopo il ko interno contro il Bologna, l’Atalanta ha voglia di rialzare subito la testa e tornare a macinare punti. L’Europa dista 2 punti, la zona Champions 5. Un ritardo che può essere ridotto a partire dalla gara contro un Lecce che ha raccolto 6 punti nelle ultime 5 giornate, ma che in trasferta non ha mai vinto e ha mostrato spesso qualche difficoltà: diamo fiducia a Gasperini, segno 1.

Atalanta-Lecce: diretta tv

La partita fra Atalanta e Lecce sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).