Lecco, la denuncia dal bar: “i tifosi del Bari hanno pagato con soldi falsi”

Il Lecco ha battuto 1-0 il Bari nello scorso weekend i Serie B ma la notizia della vittoria è passata in secondo piano rispetto alla denuncia effettuata dal gestore del bar dello stadio “Rigamonti-Ceppi” secondo il quale i tifosi del Bari avrebbero acquistato bevande con banconote false da 20 euro. A dichiararlo è stato Marco Valsecchi, la figura che si occupa del bar dello stadio del Lecco.

Il trucchetto dei 20 euro

“Per gran parte della partita hanno comprato solamente bottigliette d’acqua dal costo di un euro con banconote da 20 euro, in modo da avere indietro i 19 euro di resto. – ha dichiarato il gestore a “La Provincia”. – Questo giochetto ci ha insospettito, abbiamo guardato meglio le banconote e abbiamo notato che erano false. A metà secondo tempo abbiamo chiuso il bar del settore ospiti. Per chi lavora tutto il giorno è umiliante avere a che fare con personaggi del genere“. I tifosi del Bari avrebbero speso in totale 600 euro con banconote false.