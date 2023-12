Bari, situazione calda: le voci sulla posizione dell’allenatore Marino

CalcioWeb

E’ una situazione caldissima in casa Bari dopo la sconfitta in campionato contro il Lecco con il punteggio di 1-0. Il direttore sportivo Ciro Polito ha annunciato recentemente che la squadra andrà in ritiro. E’ previsto, inoltre, un incontro tra Polito e Luigi De Laurentiis, in cui verranno discusse le prossime mosse.

Bari, la situazione in panchina

Una delle questioni chiave in discussione riguarda la panchina del Bari e il futuro dell’attuale allenatore, Pasquale Marino. La sua posizione sembra non essere solida, e secondo alcune voci potrebbe valutare addirittura le dimissioni. Marino stesso sembra essere deluso per non essere riuscito a ottenere i risultati sperati per la squadra.

Il Bari aveva grandi aspettative per questa stagione, e le prestazioni deludenti finora hanno sollevato domande sulla direzione della squadra. La società sta ora valutando le opzioni disponibili per affrontare questa situazione.

Se le strade di Pasquale Marino e del Bari dovessero separarsi, ci sarebbe la possibilità di riportare in panchina Michele Mignani. La soluzioni non scalda i tifosi e non è da escludere una nuova soluzione. La situazione sarà sicuramente più chiara dopo la partita casalinga della prossima giornata contro il Sudtirol.