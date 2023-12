Benzema vs Cristiano Ronaldo – L’abbraccio, il fallo e la doppietta: l’Al Nassr asfalta l’Al Ittihad

CalcioWeb

Cristiano Ronaldo vince il ‘derby’ contro Benzema nella sfida tra Al Nassr e Al Ittihad. La squadra di CR7 resta dunque in lotta per il titolo della Saudi Pro League e si candida come principale rivale dell’Al Hilal.

Un grave errore di Fabinho, che ha causato il secondo calcio di rigore e per questo è stato espulso, ha sbilanciato l’equilibrio sul 2-2. Cristiano Ronaldo è stato autore di una splendida doppietta e ha già raggiunto quota 53 gol nel 2023 ed è il calciatore con i migliori risultati realizzati in questo anno solare.

La sfida tra Cristiano Ronaldo e Benzema

I padroni di casa si sono portati presto in vantaggio con una rete di Hamdallah su assist di Benzema. Il calciatore francese, però, poco dopo, ha ‘regalato’ a Cristiano Ronaldo un calcio di rigore, trasformato subito dal portoghese nell’1-1.

Il calciatore di Madeira è stato vicino alla doppietta nel primo tempo ma ha colpito il palo. per segnare la doppietta, ma ha colpito il palo. E’ stato Talisca a segnare la rete del vantaggio dell’Al Nassr, mandando le squadre nello spogliatoio col punteggio di 1-2.

Dopo l’intervallo i padroni di casa si sono svegliati e nel secondo tempo Hamdallah è andato nuovamente a segno, pareggiando il match. Un’imprudenza di Fabinho ha messo sul piatto la vittoria degli ospiti: per uno schiaffo a Otávio è stato espulso e ha regalato un calcio di rigore ai suoi avversari, con Cristiano Ronaldo che è andato subito a segno dagli 11 metri.

L’ inferiorità numerica si è subito fatta sentire e l’Al Nassr ne ha approfittato per segnare altre due reti con Manè. Termina dunque 2-5 la sfida tra Benzema e Cristiano Ronaldo.

Con questa vittoria, Al Nassr resta secondo ma rosicchia tre punti all'Al Hilal, che ora è a sette punti di vantaggio. L'Al Ittihad invece resta sesto, a 22 punti dalla vetta. Sarà impossibile per la squadra di Benzema ripetersi come campione della Saudi Pro League.