Bournemouth-Luton Town interrotta: malore in campo, Lockyer collassa | VIDEO

Paura in campo durante la partita di Premier League traAFC Bournemouth e Luton Town: il match è stato sospeso a causa di un malore improvviso di un calciatore, il difensore Tom Lockyer, collassato.

Lockyer non è nuovo a malori di questo genere: il calciatore, infatti, è collassato anche ad inizio stagione e, successivamente, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore. Non è chiaro se il malore di oggi è stato nuovamente dovuto a problemi cardiaci.

I giocatori del Bournemouth e del Luton Town sono andati negli spogliatoi dopo l’incidente, mentre il 29enne Lockyer è stato curato in campo. Dopo circa dieci minuti, Lockyer è stato portato fuori dal campo in barella e poco dopo, fortunatamente, ha ripreso conoscenza.

NOW – Bournemouth-Luton Town match has been suspended after Luton Town captain Tom Lockyer (29) collapsed on the pitch.pic.twitter.com/ZRiEulVpfs

— Disclose.tv (@disclosetv) December 16, 2023