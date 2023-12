Calciomercato Milan, emergenza difesa: tutti i nomi per gennaio, possibili 2 colpi

CalcioWeb

In casa Milan bussano alla porta i fantasmi della stagione passata, ma che nel 2023 sono arrivati con un po’ di anticipo. Se, infatti, nell’annata passata la crisi rossonera è arrivata a gennaio, l’attuale momento storico vissuto dal ‘Diavolo’ ha fatto scattare qualche campanello d’allarme già a dicembre, da spegnere in sede di calciomercato.

Distacco dalla capolista, eliminazione dalla Champions League e una rosa che, al netto dell’importante mercato estivo, non dà le giuste garanzie. La colpa, per quanto riguarda questo aspetto specifico, è da attribuire ai tanti infortuni che hanno bersagliato la rosa, con particolare concentrazione nella difesa.

Milan: emergenza difesa

Nella seconda parte di gara contro la Salernitana il Milan ha perso Tomori e Kjaer riscontrando un vero e proprio unicum: 6 centrali su 6 presenti in rosa contemporaneamente indisponibili per infortunio. Se per Kjaer si è trattato solo di una pallonata (sarà arruolabile contro il Sassuolo), Tomori ne avrà fino a febbraio, così come Thiaw. Per Kalulu toccherà invece aspettare il mese di marzo. Assenze importanti in vista degli impegni di Coppa Italia ed Europa League che intaseranno il calendario.

Nel calciomercato invernale si proverà a rinforzare numericamente la difesa con un colpo, se non addirittura due. Dei 6 centrali presenti in rosa, va sottolineato, Caldara è praticamente fuori dal progetto e Pellegrino potrebbe essere girato in prestito per avere maggior minutaggio.

Calciomercato Milan, ritorno di Gabbia: usato sicuro

Il primo nome per rinforzare la difesa rossonera è quello di Matteo Gabbia. Si tratta di un ritorno dal prestito al Villarreal, squadra con la quale ha totalizzato 13 presenze con prevalenza di utilizzo in Europa. Difensore giovane, utile per le liste, mandato in prestito per avere maggior minutaggio, ma che già nella passata stagione è stato più volte utilizzato strappando quasi sempre la sufficienza. Un usato sicuro che ritorna utile nell’attuale momento complicato.

Calciomercato Milan: a gennaio anche un secondo difensore?

Se Gabbia è una soluzione low cost e arriverebbe senza ambizioni di titolarità, sono ben diverse le condizioni degli altri nomi sul taccuino dei rossoneri. Il più importante è senza dubbio quello di Clement Lenglet, centrale del Barcellona in prestito all’Aston Villa. Il nazionale francese ha giocato appena 1 gara in stagione, ma il club inglese non vorrebbe privarsene. Chissà che l’intervento del Milan, la richiesta del calciatore e il pressing del Barcellona non possano far cambiare idea ai britannici. La formula sarebbe quella di un prestito con eventuale diritto di riscatto estivo.

Restando in Inghilterra, sono appena 7 le presenze raccolte da Jakub Kiwior nell’Arsenal. Un po’ pochine visti i 25 milioni spesi per prelevarlo dallo Spezia. Il nazionale polacco ha solo 23 anni e gioca in un club candidato alla vittoria della Premier League, ma non sembra avere grande considerazione da parte di Arteta. Un ritorno in Italia potrebbe essere allettante. Il profilo è quello di un calciatore ‘da Milan’: giovane ma già pronto e con un buon potenziale, conosce la Serie A, costi non esorbitanti. Resta da convincere l’Arsenal.

Ultimo nome sulla lista, in ordine cronologico, quello di Nordi Mukiele, altro nazionale francese visto in Germania con il Lipsia e attualmente al PSG. Difensore duttile, in grado di giocare terzino destro o centrale nella difesa a tre o a quattro, Mukiele sta trovando poco spazio in Francia e il Milan potrebbe fiutare un colpo low cost intorno ai 10-12 milioni. Il problema? Forse troppo simile a Thiaw e Kalulu.