Benzema, che succede? Problemi in Arabia: ha lasciato Jeddah

Karim Benzema sta attraversando un momento difficile della sua carriera da calciatore. L’attaccante francese è finito sotto i riflettori in questi giorni in Arabia Saudita, dove sembra sia ‘scomparso’ a poche ore da una partita di campionato della sua squadra, l’Al Ittihad

L’ex giocatore del Real Madrid non si è allenato né giovedì né venerdì con il resto dei compagni e dunque non sarà inserito nei convocati per lo scontro contro l’Al Taee.

Benzema ha lasciato Jeddah

Secondo il media saudita Al-Riyadiya, Benzema ha lasciato Jeddah, ma non si conoscono i motivi del suo viaggio a metà stagione. Il suo allenatore Marcelo Gallardo non ha voluto dare spiegazioni sul caso. Qualcosa che non è piaciuto troppo ai tifosi del club e ai media locali, che non stanno spendendo dolci parole nei suoi confronti: “può darsi che sia in disaccordo con la società (…) ma questo non lo scusa perché non si impegna”. “Spreca occasioni molto facili e sembra aver perso la voglia di giocare a calcio“, ha detto il giornalista sportivo saudita Abdel Karim Al Jasser sul canale pubblico Al-Ekhbariya.

Benzema ha messo a segno 12 reti in 20 partite giocate, ma dopo la sconfitta dell’Al Ittihad contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, sono partite le polemiche. La squadra del francese non cedeva all’Al Nassr da cinque anni e sono piovute critiche sul capitano Benzema.

L’attaccante è reputato colpevole del fallimento della sua squadra in questa stagione ed è accusato di non fare la differenza nelle partite più importanti. Benzema ha subito una tale campagna di molestie, alla quale ha reagito cancellando temporaneamente uno dei suoi social network con più di 76 milioni di follower. Al momento non si sa dove si trovi.