Champions, il Milan vince ma non basta: rossoneri in Europa League!

Si è conclusa con due delusioni per l’Italia l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League: l’eliminazione del Milan e la sconfitta della Lazio contro l’Atletico Madrid e il secondo posto nel girone. I rossoneri sono stati protagonisti di una buona prestazione sul campionato del Newcastle ma il risultato di 1-1 tra Dortmund e Psg condanna i rossoneri all’eliminazione.

Il Milan è stato in grado di ribaltare la partita contro il Newcastle. Gli inglesi passano in vantaggio con un gol realizzato da Joelinton. Nelle ripresa i rossoneri giocano una grande partita e ribaltano tutto con Pulisic e Chukwueze. Finisce 1-2. Il Milan chiude il girone al terzo posto, in Europa League.

La classifica

Dortmund 11 Psg 8 Milan 8 Newcastle 5

Sconfitta per la Lazio contro l’Atletico Madrid. La squadra di Maurizio Sarri conferma le difficoltà in stagione e avrà bisogno di una vera e propria impresa per superare il turno agli ottavi di finale. La gara contro i Colchoneros si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol realizzati da Griezmann e Samuel Lino.

La classifica

Atletico Madrid 14 Lazio 10 Feyenoord 6 Celtic 4