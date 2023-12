Champions League, il Napoli è agli ottavi! L’Inter non sfonda e chiude al secondo posto

CalcioWeb

Sono andate in archivio le prime partite della 6ª giornata della fase a gironi di Champions League. Il Napoli riscatta le ultime prestazioni negative in campionato e vola agli ottavi di finale da seconda in classifica, alle spalle del Real Madrid. La sfida del ‘Maradona’ contro il Braga si è conclusa sul risultato di 2-0 con l’autogol di Serdar Saatci e il raddoppio di Osimhen. Nel secondo tempo la squadra di Mazzarri controlla e vince 2-0.

La classifica

Real Madrid 18 Napoli 10 Braga 4 Union Berlino 2

L’Inter non va oltre lo 0-0 il match casalingo contro il Real Sociedad e deve accontentarsi del secondo posto del girone. I padroni di casa si sono schierati con Sanchez e Thuram, poi nel secondo tempo sono entrati Lautaro Martinez, Barella e Arnautovic. Gli spagnoli hanno chiuso tutti gli spazi e il risultato di 0-0 ha confermato la solidità difensiva degli spagnoli. La differenza reti condanna l’Inter al secondo posto.

La classifica

Real Sociedad 12 Inter 12 Benfica 4 Salisburgo 4

Nelle altre partite eliminazione del Manchester United, sconfitto in casa dal Bayern Monaco. Il Siviglia è fuori da tutto, il Real Madrid chiude con un percorso netto.