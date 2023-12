Champions League, i pronostici della 6ª giornata: quote interessanti di Psg e Real Madrid

CalcioWeb

E’ pronta a prendere il via la 6ª giornata della fase a gironi di Champions League e sono in arrivo gli ultimi verdetti definitivi. Nelle prime partite in campo Lens-Siviglia e Psv-Arsenal. Trasferta per il Galatasaray sul campo del Copenhagen e del Benfica contro il Salisburgo. In campo Inter e Napoli, rispettivamente contro Real Sociedad e Braga. Promette spettacolo Manchester United-Bayern Monaco, chiude Union Berlino-Real Madrid.

Doppia trasferta per Lazio e Milan contro Atletico Madrid e Newcastle, i rossoneri si giocano le ultime possibilità di qualificazione. Trasferta per il Manchester City sul campo della Stella Rossa e del Barcellona con l’Anversa. Chiudono Lipsia-Young Boys, Celtic, Feyenoord, Dortmund-Psg e Porto-Shakhtar. Ecco tutti i pronostici di Champions League di CalcioWeb.

Champions League, i pronostici della 6ª giornata

Lens-Siviglia x2

La prima parte di stagione del club spagnolo non è stata positiva ed è già fuori dalla corsa alla qualificazione. Potrebbe regalare un sussulto nell’ultima partita contro una squadra alla portata. La quota dell’x2 è molto interessante.

Inter-Real Sociedad MG 1-3 Casa

In palio il primo posto del girone. Il tecnico Simone Inzaghi ha in mente di attuare il turnover e le forze fresche potrebbero comunque regalare soddisfazioni ai nerazzurri. Il pronostico è MG 1-3 Casa.

Manchester United-Bayern Monaco Over 2.5

Lo United si gioca la qualificazione, il Bayern Monaco è già sicuro del primo posto ma gioca sempre per vincere. Si preannuncia una partita molto aperta con almeno 3 o più gol.

Napoli-Braga 1x

Due risultati sue tre a disposizione del Napoli per blindare il secondo posto e la qualificazione. La squadra di Mazzarri non è in grandissima forma, ma contro il Braga un risultato positivo è d’obbligo.

Union Berlino-Real Madrid 2

Il Real Madrid è già primo, l’Union Berlino è ancora in corsa per l’Europa League. Le motivazioni sono completamente diverse, ma anche le qualità in campo. La quota 2 del blitz dei Blancos è molto interessante.

Atletico Madrid-Lazio MG 1-3 Casa

Atletico Madrid e Lazio sono in corsa per il primo posto del girone. Gli spagnoli sono favoriti con due risultati su tre a disposizione per chiudere in vetta. Il pronostico è MG 1-3 Casa.

Dortmund-Psg x2

Il Psg non può fare calcoli e deve vincere per superare il turno senza aspettare il risultato di Newcastle-Milan. I tedeschi sono già qualificati agli ottavi, ma il primo posto è ancora in pericolo. Da provare anche il 2 a 1.85.

Newcastle-Milan Over

Partita da tripla. Newcastle e Milan hanno bisogno dei tre punti per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Si preannuncia una partita aperta e il pronostico OVER sembra affidabile.

Le altre partite

Copenhagen-Galatasaray MG 1-3 Ospite

Salisburgo-Benfica MG 1-3 Ospite

Anversa-Barcellona 2