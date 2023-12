Chiellini vince la MLS Western Conference: scatta la festa con i tifosi | VIDEO

CalcioWeb

A 39 anni Giorgio Chiellini continua ad alzare trofei. Il difensore italiano, che 1 anno e mezzo fa lasciava la Juventus per volare negli Stati Uniti, si sta ritagliando uno spazio importante in MLS. Già campione in carica con il Los Angeles FC, Chiellini ha vinto, nella notte fra il 2 e il 3 dicembre, la MLS Western Conference.

I losangelini hanno battuto 2-0 Houston Dynamo vincendo la propria Conference e adesso potranno puntare a difendere il titolo di Campioni degli USA. Al termine della gara, Chiellini ha vestito i panni da capo ultrà con tanto di megafono per guidare la festa dei tifosi.

Chiellini is a MLS Western Conference Champ 🏆pic.twitter.com/5M4YeyWGtC — Italian Football TV (@IFTVofficial) December 3, 2023