Coppa Italia, Napoli eliminato! Super Frosinone: 0-4 al Maradona | TABELLONE

La Coppa Italia regala sempre sorprese e spesso, per le big, sono sorprese negative. In particolar modo per chi prende sottogamba gli appuntamenti contro le medio-piccole, spesso molto più ‘on point’ nella gara singola.

È così che la gara degli ottavi di finale tra Napoli e Frosinone si chiude 0-4 in favore degli ospiti. Partita in cui è il Napoli a passare in vantaggio, con gol di Simeone su disastro difensivo di Okoli che praticamente lo manda in porta con un retropassaggio: gol annullato dal Var per fallo di mano.

Nella mezz’ora finale il Frosinone si scatena. Berrenchea apre le marcature, Caso raddoppia su errore difensivo del Napoli (fotocopia dell’errore di Okoli). Cala il gelo al Maradona. Nel recupero Cheddira arrotonda il punteggio su rigore e al 95′ Harraoui cala il poker. Una mazzata per il Napoli di Mazzarri, una gioia storica per il Frosinone.

Ottavi di finale

Lazio-Genoa 1-0

Fiorentina-Parma 3-2 d.c.r.

Napoli-Frosinone 0-4

Inter-Bologna, 20 dicembre ore 21.00

Milan-Cagliari, 2 gennaio ore 21.00

Atalanta-Sassuolo, 3 gennaio ore 18:00

Roma-Cremonese, 3 gennaio ore 21:00

Juventus-Salernitana, 4 gennaio ore 21:00

Quarti di finale

Inter/Bologna-Fiorentina (quarto di finale 1)

Atalanta/Sassuolo-Milan/Cagliari (quarto 2)

Lazio-Roma/Cremonese (quarto 3)

Juventus/Salernitana-/Frosinone (quarto 4)