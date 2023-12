Dramma per il Santos, retrocede per la prima volta in B: i tifosi scatenano il caos | VIDEO

CalcioWeb

Si è concluso con il botto il campionato brasiliano e con verdetti clamorosi. Il Palmeiras è campione del Brasile per la 12ª volta nella sua storia. Al ‘Verdao’ è bastato un pareggio per 1-1 sul campo del Cruzeiro nell’ultima giornata. A nulla è valsa la vittoria del Gremio sul campo del Fluminense

A retrocedere in Serie B, per la prima volta nella sua storia, è stato il Santos. battuto in casa 2-1 dal Fortaleza. E proprio la retrocessione ha scatenato l’ira dei tifosi del Santos, con scenari che la stampa locale definisce “di guerra” in vari punti della città. Secondo quanto riferito tre autobus sono stati incendiati e anche l’auto del calciatore colombiano del ‘Peixe’ Stiven Mendoza è andata a fuoco. Nei pressi dello stadio sono state tirate delle bombe carta e la polizia ha fatto uso di lacrimogeni e spray al peperoncino. In B anche Goiàs, Coritiba e America Minas, mentre dalla Serie B salgono Vitoria Atletico Goianense, Criciuma e Juventude.

Torcedores do Santos estão queimando carros após Rebaixamento pra Série B pic.twitter.com/CbwcaIwJxS — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) December 7, 2023