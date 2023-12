Bayern Monaco, che botta! La prima sconfitta è clamorosa: 5-1 dal Francoforte

CalcioWeb

Nei primi 12 turni della Bundesliga il Bayern Monaco era rimasto imbattuto con 10 vittorie e 2 pareggi, ma l’imbattibilità dei bavaresi è crollata, in maniera clamorosa, nella 13ª Giornata. Netto ko per i Campioni di Germania al Deutsche Bank Park di Francoforte davanti ai 58.000 tifosi dell’Eintracht che si sono goduti una vittoria storica per 5-1.

Non capita tutti i giorni, infatti, di assistere a una partita del Bayern Monaco in cui sono i bavaresi a subire 5 reti e non a segnarle. Prestazione pazzesca del Francoforte che in 36 minuti di gioco era già avanti 3-0 grazie alle reti di Marmoush, Dina Ebimbe e Larsson. La rete di Kimmich al 44′ ha reso meno amaro il passivo prima dell’intervallo.

Chi si aspettava una reazione dei bavaresi nella ripesa è rimasto deluso. Il Francoforte ha segnato altre due reti: al 50′ gol di Dina Ebimbe, al 60′ rete di Knauff. Una netta manita che frena la corsa del Bayern Monaco secondo a -3 dal Bayer Leverkusen.