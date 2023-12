Ex Reggina, pazzesco Nakamura: tripletta su punizione nella partita d’addio | VIDEO

CalcioWeb

Shunsuke Nakamura, ex calciatore con un passato importante anche in Italia, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato a modo suo. La carriera del giapponese è stata di ottimo livello dagli inizi allo Yokohama F·Marinos fino all’esperienza con lo Yokohama FC. In mezzo le avventure con Reggina, Celtic, Espanyol e Júbilo Iwata.

E’ andata in scena la partita d’addio di Nakamura e gli ultimi minuti in campo del giapponese sono stati da stropicciarsi gli occhi. Il 45enne continua a confermarsi un ‘mago’ delle punizioni ed il suo mancino è sempre caldissimo. L’ex calciatore è stato autore di tre punizioni una più bella dell’altra.

Shunsuke Nakamura si ritira a modo suo, pennellando una tripletta di punizioni 🪄 pic.twitter.com/Kz6dVdDcFL — Vincenzo Marchetta (@Vince7up) December 18, 2023