Ferencvaros-Fiorentina: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

La Fiorentina scende in campo nell’ultimo turno del Girone F di Conference League per chiudere il raggruppamento al primo posto. Per averne la certezza, i toscani devono evitare la sconfitta sul campo degli ungheresi del Ferencvaros, secondi in classifica -2 dai viola.

Ferencvaros-Fiorentina: probabili formazioni

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Aneba, Cissé, Ramirez; Sigér, Abu Fani; Traoré, Zachariassen, Marquinhos; Pesic.

Allenatore: Stankovic.

A disposizione: A. Varga, Katona, Romdhane, Gojak, Esiti, B. Varga, Lisztes, Nguen, Besic, Barath, Civic.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran.

Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Ranieri, Comuzzo, Mina, Pierozzi, Amatucci, Duncan, Infantino, Nzola, Ikoné, Kouamé.

Ferencvaros-Fiorentina: l’orario

La sfida tra Ferencvaros e Fiorentina, valida per il sesto turno della fase a gironi di Conference League, si terrà quest’oggi, 14 dicembre, alle ore 18:45, presso la Groupama Arena di Budapest (Ungheria).

Ferencvaros-Fiorentina: il pronostico

La Fiorentina scende in campo nell’ultima gara del girone per blindare il primo posto contro il Ferencvaros, secondo in classifica, che solo in caso di vittoria potrebbe scavalcare i toscani. Va da sè che Nico Gonzalez e compagni proveranno a chiudere il girone in testa con ogni mezzo ma senza rinunciare alla natura propositiva che contraddistingue la squadra. Segno: M-G 1-3 Ospite.

Ferencvaros-Fiorentina: diretta tv

La sfida di questa sera tra Ferencvaros e Fiorentina sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Max (205) e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.